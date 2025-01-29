Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad’daki Delhi Meerut Otoyolu ve Doğu Çevre Otoyolu üzerinde, yoğun sis nedeniyle iki farklı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Delhi Meerut Otoyolu’nda yaklaşık 35 araç birbirine girerken, bu kazada 5 kişi yaralandı. Aynı şekilde Doğu Çevre Otoyolu’nda da 25 araçlık bir zincirleme kaza yaşandı ve burada 1 kişi yaralandı.

Araç kaldırma çalışmaları devam ediyor

Kazaların ardından otoyollarda trafik aksadı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışmalar sürerken, yetkililer olay yerinde kurtarma ve tedavi işlemlerine devam ediyor. Toplamda 6 kişi yaralanırken, kazanın nedeninin sis ve sürücü hataları olduğu düşünülüyor.