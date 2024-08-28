Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı Eskikarahisar köyünde, yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketi büyük hasara yol açtı. Derelerin taşması sonucu köyde yaklaşık 20 ev ve birçok ahır sular altında kaldı. AFAD ekipleri köyde hasar tespit çalışmalarına başlarken, Ulaş Belediyesi İtfaiyesi ve Sivas İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri su tahliye ve boşaltma çalışmalarını sürdürüyor. Neyse ki, selde can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Evlerde ciddi maddi hasar var

Sel sırasında evleri su altında kalan köylüler, zarar gören eşyalarını kurtarmak için büyük çaba harcıyor. Ayrıca, sular altında kalan ahırlarda hayvanların zarar görmediği bildirildi, ancak evler ve ahırlarda ciddi maddi hasar oluştu.

Sel anında çocuklarıyla evde mahsur kalan Behiye Muhit, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bir anda oldu. Kapıyı kapatmasam sel bizi götürürdü. Çocuklarımı aldım çıkayım dedim ama dalga halinde gelen su karşısında kapıyı kapatmakta zorlandım. Büyük bir tomruk geldi, eğer içeri girseydi bizi öldürürdü. Gücümün yettiği yere kadar tuttum. İçeride kızlarımla beraber 4 kişiydik. Metrelerce yükseklikte bir dalgaydı, anlatmak çok zor."

"Zararın ne kadar olduğunu sabah göreceğiz"

Koyunlarını yaylıma çıkardığı sırada selin geleceğini tahmin ettiğini belirten Sami Yıldız ise, "Havanın gelişinden selin geleceğini hissettim. Eve geldiğimizde durumu gördük. Traktörümüzün römorkunu, tırnağını, çayır bıçağını sel götürdü. Ağıllarımızı su bastı. Koyunlarımız üşüdü, hasta olacaklar var. Zararın ne kadar olduğunu sabah göreceğiz" dedi.

Bölgedeki ekiplerin hasar tespit ve temizleme çalışmaları devam ediyor.