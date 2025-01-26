Sivas'ta, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin 2. katındaki tüp bebek bölümünde, karbon filtre adı verilen bir cihazda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından hastane yetkilileri, durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD'ın hızlı müdahalesi

Patlamanın ardından AFAD’ın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, patlama sonucu ortaya çıkan kimyasal gazın tahliyesini sağlayarak güvenlik önlemleri aldı. Patlama sırasında hastanede yaralanan olmadığı belirtildi. Olayın ardından hastane yönetimi ve güvenlik güçleri olayla ilgili incelemelere devam ediyor.

Olayın sebebi araştırılıyor

Patlamanın kesin nedeni henüz belirlenemedi, ancak yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Tüp bebek bölümündeki karbon filtre cihazının arızası veya başka bir teknik sorun patlamaya neden olmuş olabileceği düşünülüyor.

AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde hastanede herhangi bir büyük tehlike oluşmadan olay kontrol altına alındı. Sağlık hizmetlerinin aksaması önlendi ve hastalar güvenli bir şekilde tahliye edildi.