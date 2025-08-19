Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi. Faaliyette sürücülere güvenli sürüş ve trafik kuralları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Sürücülere Önemli Bilgiler Verildi

Etkinlik kapsamında Trafik Jandarma ekipleri, katılımcılara koruyucu ekipman kullanımı, motosiklet sınıfına göre sürücü belgesi zorunlulukları, araç tescil işlemleri ve reflektif yelek kullanımı konularında detaylı bilgilendirme yaptı. Ayrıca hız kuralları ve güvenli sürüş teknikleri de ele alındı.

Amaç: Kazaları Önlemek

Jandarma yetkilileri, motosiklet kaynaklı kazaların önlenmesi amacıyla bilgilendirme ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurguladı. Etkinlik, sürücülerin hem kendi güvenliklerini hem de trafikteki diğer kullanıcıların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Efeler’deki bu uygulamanın, bölgedeki trafik güvenliğine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.