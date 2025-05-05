Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlerin 2025 yılına ilişkin kâr payı dağıtımları sürüyor. 6 Mayıs 2025 Salı günü iki önemli şirket, yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Temettü hakkı kazandıracak işlemler için hak kullanım tarihi 6 Mayıs 2025 olarak belirlenirken, ödemeye konu olan şirketler ve dağıtım detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşıldı.

Temettü dağıtacak şirketler ve ödeme detayları

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS)

Hisse Başı Brüt Temettü: 0,0306785 TL

Hisse Başı Net Temettü: 0,0260767 TL

Temettü Hak Kullanım Tarihi: 6 Mayıs 2025 Salı

Temettü Ödeme Tarihi: Takip eden günlerde hesaplara geçmesi bekleniyor

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM)

Hisse Başı Brüt Temettü: 0,4347826 TL

Hisse Başı Net Temettü: 0,3695652 TL

Temettü Hak Kullanım Tarihi: 6 Mayıs 2025 Salı

Temettü Ödeme Tarihi: Ödeme işlemleri Borsa takvimi çerçevesinde yapılacak

Uzman yorumu ve yatırımcı uyarısı

Temettü, uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir pasif gelir kalemidir. Ancak yatırımcıların temettü tarihlerini ve ödeme şekillerini yakından takip etmeleri, vergi kesintisi sonrası net getiriyi doğru hesaplamaları önerilir. Ayrıca, temettü dağıtım günlerinde hisse fiyatlarında düzeltme yaşanabileceği unutulmamalıdır.

Takvim bilgisi ve borsa işleyişi

Temettü ödemesi yapılacak hisselerde, 6 Mayıs Salı günü sabah itibarıyla hisseye sahip olan yatırımcılar temettü alma hakkı elde edecek. Bu tarihten sonra hisse alanlar ödeme hakkından yararlanamayacak.