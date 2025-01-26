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Olay yerindeki incelemeler devam ederken, yangının kesin nedeni yapılacak otopsi ve soruşturma sonrası belirlenmesi bekleniyor.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonucu alevler söndürüldü, ancak yapılan incelemeler sonucunda evde yalnız yaşayan Ahmet Papur’un hayatını kaybettiği belirlendi. 85 yaşındaki Papur’un vefatı, mahallede büyük üzüntü yarattı.

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Burcun Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Papur’un evinde soba dan kaynaklanan bir yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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