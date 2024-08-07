CHP Çeşme İlçe Örgütü, sokak hayvanlarının yaşam hakkını savunmak amacıyla bir yürüyüş ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin de destek verdiği etkinliğe, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve hayvansever katıldı. Başkan Denizli, çıkarılan yasayla sokak hayvanları için çözüm değil, çözümsüzlük önerildiğini belirterek, hayvan barınağında iyileştirme yapacaklarını ve kafes düzenine son vereceklerini açıkladı.

Yasaya karşı tepkiler yükseliyor

Halk arasında "Katliam Yasası" olarak bilinen ve sahipsiz köpeklerin toplanmasını, bir ay içinde sahiplendirilemeyen hayvanların öldürülmesini öngören 17 maddelik Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişiklik, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasaya karşı tepkiler yükselirken, CHP Çeşme İlçe Örgütü de bir yürüyüş ve basın açıklaması ile tepkisini dile getirdi.

"Ötenazi adı altında katliam"

CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, Çeşme Kadın Kolları Başkanı Derya Atalan, Çeşme Gençlik Kolları Başkanı Simge Dura, HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder, ÇESAL, Hayvan Koruma ve Yaşam Derneği (ARES) ve Çeşme Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu'nun katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Mehmetçik Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Yürüyüşün ardından CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sokak hayvanlarını esarete ve ölüme mahkum edecek yasa teklifi, tüm tepkilere rağmen kabul edildi. 'Uyutma' ve 'ötenazi' de ölüm ve hayvan katliamıdır. Bu yasa teklifi, toplum sağlığı bahane edilerek ve yerel yöneticilere ağır yaptırımlar dayatılarak katliama zorlanmaktadır. Sokak hayvanlarının yaşam hakkını sonuna kadar savunacağız."

"Yasanın uygulanacak bir tarafı yok"

Basın açıklamasına katılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yerel gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yasanın uygulanacak bir tarafı maalesef yok. Sokak hayvanları için çözüm değil, çözümsüzlük öneriyorlar. Biz, sınırlarımız içerisinde her canlının yaşam hakkını sonuna kadar savunmak zorundayız. Onları öldürmek değil, yaşatmak zorundayız" dedi.

"Kafes düzenine karşıyım!"

Başkan Denizli, barınak iyileştirme projesi hakkında da bilgi vererek, "Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi, hayvanlar için doğal yaşam alanları oluşturacağız. Kafes düzenine karşıyım ve barınaklarda yenilenmiş kafeslere yer vermeyeceğim" diye ekledi.