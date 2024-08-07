Marmaris Kent Konseyi'nde Hakan Öner Dönemi Başladı

Cumartesi günü gerçekleştirilen Marmaris Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda yeni başkan seçilen Hakan Öner, görevini Ufuk Beytekin’den devralarak çalışmalarına başladı. Devir teslim töreni, Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salonda bulunan Kent Konseyi Ofisinde, eski ve yeni yürütme kurulu üyeleri ile basının yoğun ilgisi altında gerçekleşti.

Eski başkan Ufuk Beytekin, yeni yürütme kurulunu tebrik ederek, “Marmaris’in sorunlarını birlikte çözmeye devam edeceğiz” dedi. Beytekin, Marmaris için yapılan çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ortak çalışma ve vizyon vurgusu

Görevi devralan Hakan Öner, yeni yürütme kurulu adına yaptığı açıklamada, önceki dönemde yapılan başarılı çalışmalara değindi. Öner, “Marmaris’i korumak ve geleceğini birlikte şekillendirmek için ayrışmadan, daha üretken ve yapıcı bir zihniyetle çalışacağız” dedi. Marmaris’in denizinden kıyısına, ormanından havasına kadar her yönüyle korunması gerektiğini belirtti.

Kent Konseyinde yeni dönem hedefleri

Öner, Kent Konseyi’nin Sinpaş ile ilgili davaları yakından takip edeceğini ve çözüm için gerekli gayreti göstereceklerini ifade etti. “Marmaris yalnız değil, hep birlikte güçlüyüz” diyen Öner, kadınlar, çocuklar ve engelliler için daha yaşanabilir bir kent hedeflediklerini belirtti. Sokak hayvanlarının haklarına da dikkat çeken Öner, hayvanseverlerle işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.