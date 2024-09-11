Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde yaşanan şiddet olayı, sağlık çalışanlarını ve vatandaşları şok etti. Seracettin D. isimli şahıs, eşine sağlık raporu almak üzere gittiği aile sağlığı merkezinde Doktor Can Cevher Gürler’i elektrikli çaydanlıkla darp ederek ağır yaraladı.

Olay yerinden kaçtı

İddiaya göre, Seracettin D., sağlık raporu işlemleri sırasında doktorla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte, Seracettin D., doktorun üzerine çay döktüğünü ileri sürerek elektrikli çaydanlığı alıp Dr. Gürler’in kafasına vurdu. Olayın ardından Seracettin D., hızla olay yerinden kaçtı.

Doktor yoğun bakıma alındı

Başından aldığı darbelerle ağır yaralanan Dr. Gürler, diğer doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gürler, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

Şüpheliden şok savunma: "Doktor üzerime çay döktü"

Olayın hemen ardından Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Seracettin D.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde, "Eşime sağlık raporu almak için gittik. Doktor, raporun geçerli olmadığını söyledi ve iki ay önce de bize rapor vermedi. Doktor üzerime çay döktü, bu yüzden çaydanlığı alıp kafasına vurdum" şeklinde açıklamada bulundu.

"Önce o darp etti"

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Seracettin D., basın mensuplarının “Neden doktoru darp ettiniz?” sorusuna, “Suç ondaydı. Hiçbir şekilde yardımcı olmadı, önce o darp etti. O şiddete başvurdu” şeklinde pişkin bir savunma yaptı.

Adliyeye sevk edildi

Sağlık kontrolünden sonra şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.