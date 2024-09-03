Söke Ticaret Borsası tarafından "Söke Pamuğu", Avrupa Birliği'nde tescil edilen ilk pamuk ürünü olarak tarihe geçti. 02 Ekim 2023 tarihinde PG1-TR03016 başvuru numarası ile Avrupa Birliği Komisyonu Tarım Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru, olumlu sonuçlandı ve Söke Pamuğu, AB tescilini kazandı.

Söke Pamuğu, az çepelli, düşük sarılık değeri, parlak ve uzun lifli yapısıyla tanınıyor. Bu özellikleri sayesinde elde edilen iplikler, ince ve dayanıklı yapısıyla kaliteli tekstil ürünlerinin üretiminde tercih ediliyor.

"Bu tescil Söke Pamuğu'nun değer kazanmasını sağlayacak"

Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel, bu önemli gelişmeyle ilgili yaptığı açıklamada, Söke Pamuğu'nun ilçeye büyük bir katma değer sağlayacağını belirtti. Sağel, "İlçemize dokunmak, geliştirmek ve ileri görüşlü kararlar alarak Söke’ye yakışır kalıcı hizmetler sunduk. 1800’lü yıllara dayanan kültürel ve sosyal geçmişiyle pamuk tarımı, ilçemizin önemli bir değeridir. Bu tescil, yıllardır üretici ve sanayicilere gelir kapısı olan Söke Pamuğu'nun uluslararası çapta daha da tanınmasına ve değer kazanmasına katkı sağlayacak" dedi.

Sağel, ayrıca, "57 yıldır hizmet verdiğimiz Söke Pamuğu'nun, ülkemiz ve dünya çapında hak ettiği değeri kazanmış olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. AB tescili, ilçemizin pamuk ambarı kimliğine uygun bir coğrafi işaret olarak markalaşma yolunda önemli bir adım atmamızı sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Bu gelişme ile Söke Ticaret Borsası, Söke Pamuğu'nun uluslararası alanda tanınmasını sağlayarak, adını bir kez daha tarihe yazdırmayı başardı. Coğrafi işaretli “Söke Pamuğu”nun AB tescili, pamuk sektöründe uluslararası başarıya ulaşmanın önemli bir göstergesi oldu.