Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsveç'te Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile bir araya geldiklerini belirtti. Görüşme, Türkiye-İsveç Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO/ETOK) II. Dönem Toplantısı kapsamında gerçekleşti.

Toplantıda iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve ticaret hacminin artırılması konuları ele alındı. Bakan Bolat, Türkiye-İsveç ticaret hacmini 5 milyar doların üzerine çıkarmak için yoğun çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Bakan Bolat'ın sosyal medyadaki açıklamaları şu şekilde:

"İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Johan Forssell ile birlikte JETCO toplantımız marjında Stokholm’de Türk ve İsveç iş dünyasından temsilcilerin katıldığı bir Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirdik.

Küresel ticaretin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm ekseninde yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye, Avrupa’daki ve dünyadaki ekonomik ve ticari gelişmeleri yakından takip etmekte; yeni gelişmelere yön vermekte ve inovatif politikaları ve etkin yatırım teşvik enstrümanlarıyla uluslarararası yatırımlara güvenli bir lokasyon olma konumunu kuvvetlendirmektedir.

Küresel ticaret ve tedarik zinciri için ortaya çıkan yeni sınamaların yanıbaşında, İsveçli iş insanlarının da Türkiye’yi güvenilir bir ticari ortak olarak, gelecek planlarının merkezine koymuş olmaları ve Türk ekonomisine güvenleri son derece memnuniyet vericidir.

Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıların önümüzdeki dönemde yeni iş birliği alanlarının ortaya çıkmasına ve İsveç ile ilişkilerimizi daha da derinleştireceğine inanıyoruz."

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Johan Forssell ile birlikte JETCO toplantımız marjında Stokholm’de Türk ve İsveç iş dünyasından temsilcilerin katıldığı bir Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirdik.



Küresel ticaretin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm… pic.twitter.com/MEFmMN0MVn — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) September 3, 2024