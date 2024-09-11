Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki arıcılara yönelik destekleme çalışmalarını sürdürerek sektördeki verimliliği artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, faal arı kovanlarının tespiti için saha çalışmaları başlatıldı.

Ekipler, arıcılık desteklemeleri için önemli bir adım olarak, arı kovanlarının faal olup olmadığını belirlemek amacıyla sahada yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bu tespitler, arıcılara adil ve doğru destek sağlanması için kritik bir öneme sahip. İlçe genelindeki farklı bölgelerde gerçekleştirilen bu çalışmalar, hem arıcıların hem de sektörün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.