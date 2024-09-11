Görüşmede, Beşiktaş’ın Türk sporuna yaptığı katkılar ve kulübün 121 yıllık başarı hikayesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyah-beyazlı kulübün gelecekteki başarılarına dair temennilerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş’ın Türkiye'nin en köklü ve başarılı kulüplerinden biri olduğunu belirterek, kulübün Türk sporuna sağladığı katkıları takdirle karşıladığını ifade etti. 121 yıllık tarihinde kazandığı şampiyonluklarla ve yetiştirdiği başarılı sporcularla Beşiktaş’ın Türk spor tarihinde özel bir yere sahip olduğunu belirten Erdoğan, kulübe ve taraftarlarına başarı dileklerinde bulundu.

Başarı Dileği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Sayın Hasan Arat'la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Beşiktaş’a UEFA Avrupa Ligi başta olmak üzere katılacağı tüm müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum."

Taraftara Selam Gönderdi

Açıklamasında Beşiktaş taraftarlarına da selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulübün UEFA Avrupa Ligi’ndeki performansını yakından takip edeceğini belirterek, siyah-beyazlı ekibe gelecek maçlarında başarı dileklerini iletti.