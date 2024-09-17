Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir çay bahçesinde yaşanan silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı. Olay, Kadıköy Eroğlan Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'nde, özel bir hastane yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunan Hüseyin A., çay bahçesinde oturduğu sırada F.E. tarafından tabanca ile 10 el ateşe maruz kaldı.

Saldırı sonucu Hüseyin A., sağ kol, bacak ve göğüs bölgesinden ağır yaralandı. Olay sırasında seken mermiler, çay bahçesinde oturan Mustafa Ç., Resmiye H., Ayşe C., Şevval A. ve Safiye K.'ye isabet etti. Yaralanan 6 kişi, hemen yakındaki Edremit Özel Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hüseyin A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Saldırgan F.E.'yi yakalamak için Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.