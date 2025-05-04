Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi yatay seyrini sürdürürken, bazı hisselerde %70'e varan sert düşüşler yaşandı. Yatırımcısına son bir yılda en çok kaybettiren 10 hisse haberimizde…

Borsa İstanbul'da 28 Nisan - 2 Mayıs 2025 haftasında BIST100 endeksi %2,81 düşüşle 9.167,58 puana geriledi. Endeks, 2025 yılı başından bu yana toplamda %6,74 oranında değer kaybederken, son bir yıllık bazda ise birçok hisse yatırımcısına zarar yazdı. İşte son 12 ayda en çok düşen 10 hisse senedi ve yıllık kayıp oranları…

Yıllık bazda en çok kaybettiren hisseler (Nisan 2024 - Nisan 2025)

Sıra Şirket Unvanı (Hisse Kodu) 1 Yıl Önceki Fiyat (TL) Kapanış Fiyatı (TL) Yıllık Düşüş (%) 1 Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yat. A.Ş. (AGROT) 31,98 7,87 %-75 2 Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Tic. A.Ş. (BAYRK) 71,35 17,97 %-74 3 Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. (REEDR) 42,66 11,49 %-73 4 Vera Konsept GYO A.Ş. (VRGYO) 7,84 2,19 %-72 5 Euro Kapital Yat. Ort. A.Ş. (EUKYO) 34,86 10,29 %-70 6 Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. (BJKAS) 6,39 2,02 %-68 7 Kontrolmatik Teknoloji A.Ş. (KONTR) 83,18 27,24 %-67 8 Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU) 46,50 15,34 %-67 9 Saray Matbaacılık A.Ş. (SAMAT) 51,50 17,70 %-66 10 Politeknik Metal Sanayi A.Ş. (POLTK) 18.300,00 6.315,00 %-65

Genel değerlendirme

Yukarıdaki tablo, yatırımcılar açısından hisse bazlı risklerin büyüklüğünü net biçimde ortaya koyuyor. Özellikle halka arz sonrası sert düşüş yaşayan hisseler, yatırımcıların sermaye kaybı riskini artırıyor. Analistler, yatırım yaparken şirketin mali yapısına, sektörel duruma ve uzun vadeli beklentilere dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.