Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanenin Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, ameliyat sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, Önder’in hayati tehlikesinin sürdüğünü ve ameliyatın uzun süreceğini ifade etti.
“Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesi devam ediyor”
DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in ameliyat süreci devam ederken, tedavi gördüğü hastanenin Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi şu açıklamayı yaptı:
“Sırrı Süreyya Bey’in hayati tehlikesi devam ediyor,
Ameliyat 7-8 saat sürecek.”
Prof. Dr. Çiftçi, hastanede gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını, multidisipliner bir sağlık ekibiyle müdahalenin sürdüğünü belirtti.
Kaynak: HABER MERKEZİ