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Prof. Dr. Çiftçi, hastanede gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını, multidisipliner bir sağlık ekibiyle müdahalenin sürdüğünü belirtti.

“Sırrı Süreyya Bey’in hayati tehlikesi devam ediyor, Ameliyat 7-8 saat sürecek.”

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in ameliyat süreci devam ederken, tedavi gördüğü hastanenin Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi şu açıklamayı yaptı:

Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanenin Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, ameliyat sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, Önder’in hayati tehlikesinin sürdüğünü ve ameliyatın uzun süreceğini ifade etti.

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