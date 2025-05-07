Ümit Karan, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. Hapis cezası Yargıtay tarafından onaylandı.
Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan, "sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. Ümit Karan'ın cezaevine gönderilmesi, Yargıtay'ın verdiği onay ile kesinleşti.
Ümit Karan cinsel saldırı suçundan tutuklandı
Ümit Karan, 2024 yılında "sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından beraat etmişti. Ancak, davanın istinafa taşınmasıyla birlikte Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, ilk mahkeme kararını bozdu. Mahkeme, Ümit Karan'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Yargıtay tutuklama kararı verdi
Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği hapis cezası, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onaylandı. Yargıtay'ın ceza onama kararının ardından, Ümit Karan'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesi kesinleşti.
Bugün, Bakırköy Adliyesi'ne gelen Ümit Karan, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.