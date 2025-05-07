2024'te trafik, kasko ve ferdi kazada 3,9 milyon mağdura toplam 152,9 milyar lira tazminat ödendi. En çok ödeme otomobillere yapıldı.

2024'te sigorta şirketlerinden 152,9 milyar liralık tazminat ödemesi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, 2024 yılında trafik, kasko ve ferdi kaza sigortaları kapsamında toplam 3 milyon 954 bin 425 mağdura 152 milyar 865 milyon 209 bin 235 lira tazminat ödendi.

Trafik sigortasında 91 milyar liralık ödeme yapıldı

Zorunlu trafik sigortası kapsamında, sigorta şirketleri 2 milyon 503 bin 964 kişiye toplam 91 milyar 70 milyon 835 bin 499 lira tazminat ödemesi gerçekleştirdi.

Henüz sonuçlanmamış dosyalar için ayrılan muallak tazminat tutarı 59 milyar 616 milyon 179 bin 635 lira olarak kaydedildi. Devreden muallak dosya tutarı ise 37 milyar 174 milyon 390 bin 692 lira oldu.

2024 yılında trafik sigortasında toplam 25 milyon 606 bin 686 teminat verildi. Yazılan prim tutarı ise 161 milyar 14 milyon 125 bin 250 lira olarak gerçekleşti.

Araç bazında en fazla tazminat ödemesi otomobillere yapıldı. Otomobiller için 51 milyar 44 milyon 69 bin 240 lira, kamyonetler için ise 19 milyar 587 milyon 922 bin 103 lira ödeme yapıldı.

Kasko sigortasında tazminat 62 milyar liraya yaklaştı

İsteğe bağlı yapılan ve araç sahibinin kendi aracını güvence altına alan kasko sigortasında, 1 milyon 449 bin 257 kişiye toplam 61 milyar 756 milyon 788 bin 819 lira ödeme yapıldı.

Dönem sonunda muallak tazminat 17 milyar 652 milyon 128 bin 818 lira, devreden muallak ise 11 milyar 908 milyon 755 bin 934 lira olarak kaydedildi.

2024'te kasko kapsamında 9 milyon 289 bin 702 teminat verilmiş olup, yazılan prim tutarı 112 milyar 328 milyon 938 bin 406 liraya ulaştı.

En çok ödeme yapılan araç tipi yine otomobiller oldu. Otomobillere 43 milyar 603 milyon 658 bin 692 lira, kamyonetlere 6 milyar 706 milyon 218 bin 912 lira, çekicilere ise 5 milyar 230 milyon 512 bin 125 lira ödeme yapıldı.

Ferdi kaza sigortasında 38 milyon liraya yakın tazminat

Ferdi kaza sigortası kapsamında, 2024 yılında 1.204 kişiye toplam 37 milyon 584 bin 917 lira ödeme yapıldı.

En çok tazminat 23 milyon 178 bin 226 lira ile 31 ve üstü koltuklu otobüslerdeki mağdurlara verilirken, minibüslere yapılan ödeme 9 milyon 296 bin 365 lira oldu.

Muallak tazminat 243 milyon 199 bin 580 lira, devreden muallak tazminat ise 156 milyon 877 bin 684 lira olarak kaydedildi.

Toplamda 157 bin 993 teminat verildi ve 142 milyon 323 bin 407 lira prim yazıldı.