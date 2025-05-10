Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Şansal, "Transitte gözaltı!" notunu paylaştı.

Barbaros Şansal İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

Ünlü modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Şansal, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanı transitte gözaltı!" ifadelerine yer verdi. Gözaltı anı hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Gözaltıdan kısa süre önce uçaktan paylaşım yaptı

Barbaros Şansal, gözaltına alınmadan yaklaşık bir saat önce Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçağın içinden fotoğraf paylaşmıştı. Söz konusu paylaşımda hangi ülkeye seyahat ettiği belirtilmedi.

Şansal daha önce de gözaltına alınmıştı

Barbaros Şansal, 2024 yılında da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Aynı zamanda 2017 yılında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınır dışı edilmişti.

İstanbul'a indiği THY uçağında bir grup tarafından saldırıya uğrayan Şansal'a yönelik saldırı davasında 13 kişiden 12'si beraat etmiş, bir kişi ise adli para cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Havalimanı transitte gözaltı !

- Barbaros Şansal 🇨🇾🎗 (@mayrukcouture) May 10, 2025