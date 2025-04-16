Kalp krizi geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in kalbi, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada durdu. Yapılan acil müdahale ile kalbi yeniden çalıştırılan Önder, kalpten çıkan ana damardaki yırtık nedeniyle ameliyata alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Son dakika: Kalbi ambulansta durdu

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ambulansla hastaneye nakli sırasında kalbinin durduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Önder, acil olarak ameliyata alındı.

Kemal Memişoğlu: “Ana damarda yırtılma var”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Sırrı Süreyya Önder’e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir.”

Saruhan Oluç: “Ağır bir kriz atlattı”

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Halk TV’de yaptığı açıklamada Önder’in daha önce kalp rahatsızlığı olduğunu ve kriz sonrası ameliyata alındığını söyledi:

“Maalesef ağır bir kriz atlattı. Ameliyat uzun sürecek gibi görünüyor. Krizin nasıl başladığını bilmiyoruz. Sağlığını zaman zaman aksattı ancak görevi çok önemsediği için yapıyordu.”

Devlet Bahçeli hastaneden bilgi aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hastaneye giderek Sırrı Süreyya Önder’in durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bahçeli’nin süreci yakından takip ettiği bildirildi.

Siyasi isimlerden geçmiş olsun mesajları

Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği rahatsızlık sonrası çok sayıda siyasi isim sosyal medyada ve hast