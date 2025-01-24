Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
TSK'nın kararlı mücadelesi devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve Türk askerinin teröristleri inlerinde vurduğunu duyurdu. Bakanlık, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." şeklinde açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA