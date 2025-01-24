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Milli Savunma Bakanlığı, operasyon un başarıyla tamamlandığını ve Türk askerinin teröristleri inlerinde vurduğunu duyurdu. Bakanlık, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." şeklinde açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK 'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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