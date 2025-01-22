İzmir'in Bornova ilçesinde, Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle IKEA istikametine trafik akışı geçici olarak durduruldu.

Kaza sonrası güvenlik önlemleri hızla alındı ve kazaya karışan araçları yoldan çekme çalışmaları devam ediyor. Özellikle IKEA yönüne giden sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri önemle tavsiye ediliyor.

Bornova Belediyesi, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, hız limitlerine dikkat etmelerini ve trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmalarını öneriyor. Ayrıca, kaza bölgesinde oluşabilecek olası tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Alternatif güzergâhlar

İKEA istikametine gitmek isteyen sürücüler için alternatif güzergâhlar şöyle öneriliyor:

Manisa Yolu üzerinden: Manisa Yolu'nu kullanarak Bornova merkeze ulaşabilir ve buradan hedefinize devam edebilirsiniz.

Ankara Caddesi üzerinden: Ankara Caddesi'ni takip ederek Bornova'nın farklı bölgelerine erişim sağlayabilirsiniz.