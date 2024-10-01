Bu akşam Konak Belediyesi Meclis Toplantısı’nda beklenmedik bir gelişme yaşanabilir.

İddialara göre, 15 CHP’li meclis üyesi, Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’yu protesto etmek amacıyla toplantıya katılmayacak. Bu olay, Konak Belediyesi’ndeki parti içi gerginliğin açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Protesto iddiası araştırılıyor

Konak Belediyesi’nde yaşanan bu olay, parti içindeki görüş ayrılıklarının su yüzüne çıktığı bir an olarak yorumlanıyor. Meclis üyelerinin toplantıya katılmayarak nasıl bir mesaj vermek istediği ve bu protestonun parti içindeki dengelere nasıl yansıyacağı merak konusu.

Ayrıntılar gelecek...