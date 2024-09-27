Harry Potter serisinde "Profesör Minerva McGonagall" karakterini canlandıran dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti. Smith'in ölüm haberi, hem sanat camiasını hem de hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu.

Ailesi duyurdu

Aktrisin oğulları tarafından yapılan açıklamada, Maggie Smith’in 27 Eylül Cuma sabahı, erken saatlerde huzur içinde hayata veda ettiği bildirildi. Açıklamada, “Annemiz, bu sabah hastanede huzur içinde aramızdan ayrıldı. Son anlarında yanında ailesi ve arkadaşları vardı. Geride gözü yaşlı iki oğul ve beş torun bıraktı. Hastanedeki personel, annemize son günlerinde gösterdikleri bakım ve nezaketle büyük bir destek oldular. Nazik mesajlarınız ve tüm desteğiniz için teşekkür ediyor, bu zor süreçte mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Maggie Smith’in unutulmaz kariyeri

Maggie Smith, uzun yıllara dayanan kariyeri boyunca sinema, televizyon ve tiyatroda önemli roller üstlendi. Özellikle Harry Potter serisinde canlandırdığı McGonagall karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesi kazandı. Downton Abbey dizisindeki performansı ve iki Oscar ödüllü oyunculuğu ile hafızalarda yer eden Smith, sanat dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı.