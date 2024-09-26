İzmir Akçay Caddesi üzerinde, Karabağlar istikametine doğru seyreden bir araç Optimum alt geçit çıkışında kaza yaptı. Kaza sonrası gerekli güvenlik önlemleri alınırken, araçlar yol kenarına çekildi.

Kazanın meydana geldiği noktada trafik yoğunluğu oluşmuş durumda ve bu yoğunluk Gaziemir alt geçit mevkisine kadar uzanıyor. Sürücülerden bu güzergahı kullanacakların dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri tavsiye ediliyor.

Güvenlik önlemleri alındı, trafik akışı yavaşladı

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerine gelerek trafiğin güvenli bir şekilde akışını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri aldı. Ancak, kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, bölgedeki trafiği olumsuz etkilemeye devam ediyor. Alternatif güzergahların kullanılması yoğunluğun azaltılmasına katkı sağlayabilir.