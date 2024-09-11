İzmir’in Bayraklı ilçesinde, Bayraklı Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamirci dükkanında saat 11.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinden çıkan yoğun dumanlarla birlikte ilçenin birçok noktasından görüldü.

Ekipler yangına müdahale ediyor

Yangını fark eden vatandaşların hemen ihbarda bulunmasının ardından, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederek kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen herhangi bir kişinin olmadığı bildirildi.

Olayın ardından yapılan incelemelerde, yangının kesin sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.