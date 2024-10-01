Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerel saatle 14.49'da gerçekleşirken, depremin derinliği ise 11.01 kilometre olarak belirlendi. Ege Denizi'ne 46.23 kilometre uzaklıkta olan bölgede yaşanan bu olay, halkta kısa süreli bir panik yarattı.

Depremin detayları

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkezi Karaburun ilçesinde sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.