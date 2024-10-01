Yıllardır sosyal medya plaformlarında içerik üreticiliği yapan Fatmanur Öztekin anne olacağını açıkladı.

Hamilelik haberini paylaştı

Instagram hesabında yaptığı duygusal bir paylaşım ile anne olacağını duyuran ünlü influencer, “Sizinle tanıştırmak için sabırsızlandığımız biri var” notunu ekledi. Bu müjdeli haber, takipçileri arasında büyük heyecan yaratırken, paylaşımına birçok güzel yorum yağdı. Sevenleri, Öztekin’in bu sevincine ortak oldu ve ona iyi dileklerde bulundu.

Hamileliğini 3 ay boyunca gizledi

Fatmanur Öztekin, 3 aydır hamile olduğunu takipçilerinden gizlediğini ve bu süreç boyunca dikkat çekmemeyi başardığını belirtti. Paylaşımın ardından takipçilerinden gelen “3 ay nasıl gizledin?” ve “Kilo sandık, meğer bebekmiş” gibi esprili yorumlar ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Bebeğin cinsiyeti merak konusu

Öztekin, bebeğin cinsiyeti hakkında yaptığı açıklamada, bir kız bebeği hissettiğini dile getirdi. Ancak kesin sonucu cinsiyet partisinde öğreneceklerini söyleyen ünlü isim, takipçilerine bu keyifli anı paylaşmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.