Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde gerçekleşen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın faciasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi hakkında tutuklama talebiyle işlem başlatıldı.

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan trajik yangının ardından yürütülen soruşturma hız kesmeden devam ediyor. Yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından alarm sisteminin çalışmaması, yangın merdiveninin kullanışsız olması ve müdahalenin geç yapılması gibi ihmaller gündeme gelmişti. Bu olayla ilgili olarak gözaltına alınan 8 kişi, adliyedeki işlemlerinin ardından savcılığın talebiyle tutuklama için Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Otel sahibi de gözaltına alındı

Yangın faciasına ilişkin olarak gözaltına alınan kişiler arasında, otel sahibi Halit Ergül de bulunuyor. Zanlılar, jandarma ekipleri tarafından adliye binasının alt katındaki kapalı otoparktan içeriye alındı. Savcılık ifadelerinin ardından, gözaltına alınan 8 kişi için tutuklama talep edildi.

Gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Soruşturma kapsamında, 2 kişi daha gözaltına alınarak, toplam gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Yangının çıkış noktasıyla ilgili yeni bulguların ortaya çıkmasıyla birlikte, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden uzman akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi. Yangın ve binaların yangından korunması üzerine uzman görüşleri alınacak.