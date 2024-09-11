Türkiye genelinde büyük bir üzüntüye neden olan Narin vakası için İzmir'in Selçuk ilçesinde anlamlı bir sessiz çığlık eylemi düzenlendi. Etkinlik, Efes Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in etkileyici konuşmasıyla başladı.

Başkan Sengel: "Artık tahammülüm yok"

Belediye önünde toplanan kalabalığa hitap eden Başkan Ceritoğlu Sengel, Güldünya, Özgecan, Müslüme ve diğer kadın ve çocuk cinayetlerine karşı derin bir isyanını dile getirdi. Konuşmasında, katılımcıları beş dakika boyunca Narin ve diğer mağdurların sessiz çığlığına ortak olmaya davet eden Sengel, “Artık tahammülüm yok. Vicdanım el vermiyor. Sadece beş dakika boyunca düşünmenizi istiyorum” dedi. Konuşmanın ardından katılımcılar, beş dakika süren sessiz çığlık eylemiyle destek verdi.

Etkinlik sonrası, Selçuk Belediyesi tarafından İstasyon Meydanı’na “Narin” yazılı bir pankart asıldı.