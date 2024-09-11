Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak ve Suriye’deki terör hedeflerine yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini açıkladı. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK’lı terörist, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde ise 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu’ndan kritik vuruş

MSB’nin açıklamasına göre, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri yer aldı.