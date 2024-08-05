Kira artış oranlarında yüzde 25 zam sınırının Temmuz ayı itibarıyla sona ermesi, kiracı ve ev sahiplerinin dikkatini enflasyon verilerine yöneltti. Yeni kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Temmuz ayında yüzde 2,41 olarak açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışının, Ağustos ayında yüzde 2,77'ye çıkması bekleniyor.

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar, yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte Temmuz ayı enflasyon verisini baz alacaklar. Kira artış oranı, TÜFE verileri üzerinden hesaplanarak belirlenecek. Bu nedenle, TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklaması büyük önem taşıyor.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

TÜİK, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıklayacak. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, Ağustos 2024 kira artış oranları da kesinleşmiş olacak. Bu süreçte kiracılar ve ev sahipleri, yeni kira bedellerini enflasyon verilerine göre belirleyecek.