Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), bazı uçuşlarını iptal etti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava muhalefeti sebebiyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek bazı iç ve dış hat seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Yetkililer uyardı

Yetkililer, özellikle şiddetli rüzgar ve yoğun yağışın uçuş güvenliğini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerken, yolcuların seyahat planlamalarını yapmadan önce THY’nin resmi internet sitesi veya çağrı merkezi üzerinden uçuş bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

İptal edilen seferlerin listesi Türk Hava Yolları’nın resmi kanalları üzerinden paylaşıldı. Uçuşları etkilenmiş olan yolcular, bilet değişikliği ve iade işlemleri için THY’nin müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilecek.

Yetkililer, hava şartlarının etkisine bağlı olarak yeni iptallerin de yaşanabileceğini belirterek, vatandaşların güncellemeleri takip etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.