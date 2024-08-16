İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Sanayi sitesi tehlikede

Yangının büyümesiyle alevler, Karşıyaka'nın Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri'ne sıçradı. Ayrıca Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bazı evler ve bir hayvan barınağı tahliye edildi. Yangın, Örnekköy Sanayi Sitesi'ne ulaştı ve buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer atölyesi, kablo üretim tesisi, ahşap işletmeleri ve mobilya atölyelerine zarar verdi.

Rüzgarın etkisi ve müdahale çalışmaları

Gündüz saatlerinde saatte 80 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle hava araçları yangına müdahalede zorlandı. Ancak rüzgarın şiddetinin düşmesiyle birlikte hava araçları yeniden devreye girdi. Helikopterler ve uçaklar, alevlerin bulunduğu bölgelerde yoğun su bırakma çalışmaları yapıyor.

Güvenlik önlemleri ve hasar

Yangın nedeniyle bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı ve jandarma ile polis tarafından güvenlik önlemleri alındı. Şehrin birçok noktasında yoğun duman gözlemleniyor ve ormanlık alanlara yakın bölgelerdeki bazı evler ile araçlar yangından zarar gördü.

Mücadele devam ediyor

Yangın söndürme çalışmalarına orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD ve jandarma personeli de destek veriyor.