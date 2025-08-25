Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği 2025 YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sonuçların kurumun resmi internet adresi "ykssonuc.osym.gov.tr" üzerinden erişime açıldığını bildirdi.

Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM’nin resmi adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum."

Üniversite kayıtları 1-5 Eylül’de

Yerleştirme sürecinin ardından üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, kazandıkları yükseköğretim kurumlarının resmi web sitelerinden yapılacak açıklamaları ve kayıt yönlendirmelerini takip edebilecek.

ÖSYM ayrıca, adayların elektronik kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden de gerçekleştirebileceklerini hatırlattı.

Heyecanlı bekleyiş sona erdi

Yaklaşık 3 milyon adayın katıldığı 2025-YKS sürecinde, tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve aileleri için yeni bir dönem başlıyor. Üniversite adayları, gelecek hayallerine doğru ilk adımlarını atmak üzere kayıt süreçlerini takip edecek.