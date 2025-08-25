TEM Otoyolu’nda Edirne istikametine seyreden araçların karıştığı zincirleme kazada facia yaşandı. Hafriyat kamyonu ve iki otobüsün de karıştığı kazada 31 yaşındaki Emrah Dağhan hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı.

Kaza sonrası otoyolun Edirne yönü tamamen trafiğe kapatılırken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçların kaldırılma çalışmaları sürerken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri açıklandı

Kazada yaşamını yitiren kişinin Emrah Dağhan olduğu belirlendi. Yaralılar arasında ise Halit Kök, Enes Kahraman, Tuncay Şat, Selçuk Emre Yılmaz, Yeter Nezihe Tunçel, Cihan Kıvanç, Furkan Aykaz, Yusuf Özyurt, Fatih Durmuş, Emirhan Çakar, Hidayet Yıldız, Mustafa Can Gür, Merve Kula, İlke Yılman, Selçuk Kula, Engin Kaplan, Abdullah Sancak, otobüs şoförü Muzaffer Karabektaş ve hafriyat kamyonu şoförü Mustafa Acartekin’in bulunduğu bildirildi.

Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

Trafikte aksama sürüyor

Kazanın ardından Karayolları ekipleri, bölgede yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik, Edirne yönünde tek şeritten kontrollü şekilde ilerliyor.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyollarda devam eden bakım ve onarım çalışmalarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı.