Ege TV Ekranlarında yayınlanan Songül Torbaoğlu ile Sadece programının konuğu Diyetisyen Hatice Nur Ege oldu. Torbaoğlu ile Hatice Nur Ege sohbetin ardından şalvarlarını giyip ateş başına geçerek köy ekmeği yaptı.

Ege TV ekranlarında yayınlanan Sadece programının bu haftaki konuğu, Manisa’nın tanınmış diyetisyenlerinden Hatice Nur Ege oldu. Program sunucusu Songül Torbaoğlu ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Ege, diyetisyenlik serüvenini, kişisel hedeflerini ve sağlıklı yaşam önerilerini paylaştı. Sohbetin ardından geleneksel bir köy ekmeği yapma deneyimiyle izleyicilere mutfakta da keyifli anlar yaşattı. Hatice Nur Ege, kariyer yolculuğunu ve sağlıklı yaşam için önerilerini içten bir dille aktardı.

Kekeme olduğum için bana inanmıyorlardı

Hatice Nur Ege diyetisyenlik serüvenini anlatarak, “Annem ve babam hep beyaz önlük giymemi istedi. Doktor olmak da bir hayalimdi ama o zamanlar dershaneye gittiğimde rehber öğretmenim ‘Hatice sen diyetisyen olmalısın’ dedi. Limona, yeşile, ota, mutfağa hep çok ilgili büyütüldüm. Babama da dediler ki Hüseyin kıza yatırım yapacağına gel sana beş dönümlük bir arazi alalım. Kıza yatırım yapma evlenir gider adam yer parasını. Nenem de ‘ben okuyamadım sen oku’ dedi. Bir kadının kendi imkanları çok güzel bir şeydir. Ben çocukluğumda ağır kekemeydim. Ailemin babamın dahi bana inancı yoktu. Başaramazsın, konuşamazsın diyorlardı. İlk ofisi açmama ağabeyim yardım etti ve Manisa Saruhanlı’ya ofis açtım. İlçenin tek diyetisyeni oldum. İlçeden sonra Manisa merkeze açtım ve ilk danışanımı aldıktan sonra kekemeliğim Allah tarafından geçti” dedi.

İlk hayalim babama traktör almaktı

İlk hayalinin babasına traktör almak olduğunu da vurgulayan Hatice Nur Ege, “Hiç unutmuyorum o zamanlar babamın 32 milyarlık bir traktörü vardı onu satmıştı. Sonrasında ben ona çok güzel bir sürpriz yaptım” diye konuştu.

Sabah aç karnına zerdeçal tüketin

Diyetisyen Ege sağlıklı kilo vermenin yöntemlerini de açıklayarak, “Ben aralıklı oruç diyeti öneriyorum. İki öğün beslenin diyorum. Dinimiz bile bize nasıl beslenmemiz gerektiği noktasında yol gösterir. İki öğün sağlıklıdır. 3 öğün hastalık yaratır. Vücudunuza yapabileceğiniz en güzel şey zerdeçal tüketmektir. Sabah uyandığınızda bir bardak suya yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı limon suyu, rahatsız etmezse yarım çay kaşığı sirke koyup aç karnına için. Özellikle baseni olan kadınlar bunu uygulasın. Yağ yakımını hızlandıracaktır” ifadelerine yer verdi.

Aralıklı oruçta nasıl beslenmeliyiz?

Aralıklı oruçta nasıl beslenilmesi gerektiğini de anlatan Diyetisyen Ege, “Bol yumurta, yeşillik, zeytin, avokado bunları bol tüketin. Ay çiçek yağı yerine tereyağı ve zeytinyağını tüketin. Ara öğünlerde Türk kahvesi ya da bitki çayı tüketebilirsiniz ama benim diyetlerimde ara öğün yapma şartım yok. Türk kahvesi domatesten 100 kat daha fazla anti-oksidan içeriyor. Sade bir Türk kahvesi aklı başa getirir. Telvesini de bitkilere dökün. Gebeler ve emzirenler doktor kontrolünde tüketsinler” önerilerinde bulundu.

Takviye ve ilaçlar konusunda değinen Ege, “Şehir hayatında herkes plaza hayatında ve güneş ışığını çok fazla alamıyor. Bu yüzden ben 4 tane takviye öneriyorum. Bunlar; D vitamini, magnezyum, omega 3 ve probiyotik. Bunları doktorunuza danışarak alabilirsiniz” açıklamasında bulundu.