Yunanistan, iklim krizinin neden olduğu susuzluk sorunuyla başa çıkmak için su fiyatlarında kademeli artış uygulama kararı aldı. Bu yeni düzenleme, tüketim miktarına bağlı olarak fiyatların artmasını öngörüyor.

Çevre ve Enerji Bakanı'ndan açıklama

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Theodoros Skilakakis, yaptığı basın toplantısında, su kaynaklarının iklim değişikliği nedeniyle azaldığını ve bu sorunu çözmek için hükümetin alacağı önlemleri açıkladı. Skilakakis, özellikle güney Ege, Mora Yarımadası, Girit Adası'nın bazı bölgeleri ve Orta Yunanistan’dan su kaynakları sağlanan Atina çevresinde su kıtlığının daha yoğun yaşandığını vurguladı.

Kademe kademe fiyat artırılacak

Skilakakis, Atina’nın da dahil olduğu Attiki bölgesinin sorumlu olduğu Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (EYDAP) sorumluluk alanının genişletileceğini belirtti. Ayrıca, Selanik Su ve Kanalizasyon İdaresi (EYDATH) için de benzer bir genişlemenin yapılacağını ifade etti.

Yüksek su tüketenler daha fazla ödeme yapacak

Yeni düzenlemeye göre, su kullanım miktarı ile orantılı olarak su ücretleri artırılacak. Bu, yüksek su tüketenlerin daha fazla ödeme yapacağı anlamına geliyor. Skilakakis, suyun etkin ve adil kullanımı için topyekûn bir mücadele gerektiğini belirterek, deniz suyunun arıtılması ve sarnıç sistemlerinin kullanılması gibi projelerin de değerlendirileceğini duyurdu.