SPK’nın yeni düzenlemelerine göre, piyasa değeri 750 milyon liranın altındaki halka arzlarda borsada satış yöntemi zorunlu hale getirildi. Ayrıca, yatırımcı taleplerinin daha dengeli karşılanması amacıyla kurumsal ve bireysel yatırımcılar için dağıtım esasları yeniden tanımlandı.

Borsada Satış Zorunluluğu: Halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon TL’nin altında olan şirketlerde borsada satış zorunlu olacak.

Halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon TL’nin altında olan şirketlerde borsada satış zorunlu olacak. Tahsisat Düzenlemesi: Kurumsal yatırımcılar dışında, yüksek talep gösteren yatırımcılara halka arz edilecek toplam tutarın %10'una kadar tahsis yapılabilecek.

Kurumsal yatırımcılar dışında, yüksek talep gösteren yatırımcılara halka arz edilecek toplam tutarın %10'una kadar tahsis yapılabilecek. Teminat Şartı: Oransal dağıtım yöntemi uygulanması durumunda, yatırımcıların talep ettiği tutarın tamamı kadar nakit veya BIST 30 endeksinde yer alan pay teminatı göstermeleri gerekecek.

Portföy yönetim şirketlerine yönelik sınırlamalar

Yeni düzenleme, portföy yönetim şirketleri (PYŞ) için de bazı sınırlamalar getiriyor. Buna göre, bir PYŞ'nin yönettiği fonlar için halka arz edilen payların %3’ünden fazlası tahsis edilemeyecek. Ayrıca, bu şirketlerin doğrudan ya da dolaylı ilişkili oldukları tüzel kişilerin talepleri, toplam halka arzın %2’sini aşamayacak.

Yurt dışı yatırımcılar için yeni inceleme yükümlülükleri

Yurt dışı yatırımcılar ile ilgili yapılacak dağıtımlarda, SPK, olası dağıtım manipülasyonlarına karşı yeni inceleme yükümlülükleri getirdi. İhraççılar ve konsorsiyum liderleri, yurt dışı yatırımcıların taleplerini detaylı bir şekilde inceleyerek SPK'ya taahhütname vermekle yükümlü olacaklar.

Satış kısıtlamaları

Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, halka arz edilen payları 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak ve bireysel yatırımcı hesaplarına aktaramayacak. Aynı şekilde, mevcut ortakların payları da izahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca borsada satılamayacak.