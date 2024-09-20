Saat 19:30’da gerçekleşecek olan etkinlik, caz tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Doğanın ve cazın birleştiği bu özel sahnede, festival katılımcıları müziğin büyüsüne kapılacak.

Urla’nın doğal güzellikleri arasında, kaliteli caz performanslarına ev sahipliği yapacak olan festival, hem yerli hem de yabancı caz sanatçılarını ağırlayacak. Her yıl daha geniş bir kitleye hitap eden etkinlik, bu yıl da zengin programıyla cazseverleri memnun etmeyi hedefliyor.

Urla Caz Festivali, cazın farklı renklerini keşfetmek ve müziğin ritmiyle keyifli bir akşam geçirmek isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat. Biletler için şimdiden rezervasyon yapmayı unutmayın!