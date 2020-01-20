Akhisarspor beni Galatasaray'a göndermedi

Bursaspor'un Ukraynalı yıldızı Yevgen Seleznov, bu hafta karşılaşacakları eski takımı Akhisarspor'a eleştirilerde bulunarak, "Ben o takıma çok yardım ettim ancak onlar bana doğru yapmadı. Beni Galatasaray'a göndermediler. Galatasaray bana kontrat vermişti, Akhisar beni göndermedi, kadro dışı bıraktı. Umurumda değiller" dedi

TFF 1'inci Lig'in 18'inci haftasında Bursaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek ikinci yarıya galibiyetle başladı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan ilk golün sahibi Yevgen Seleznov, 3 puana ulaştıklarını ve önemli olanın bu olduğunu vurguladı. 19'uncu hafta mücadelesinde deplasmanda eski takımı Akhisarspor ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine sitemkâr ifadeler kullanan 34 yaşındaki Ukraynalı forvet, "Onlar umurumda değil. Beni Galatasaray istediğinde beni göndermedikleri andan itibaren umurumda değiller. Beni kadro dışı bıraktıkları andan itibaren onları hiç umursamadım. Ben o takıma çok yardım ettim ancak onlar bana doğru yapmadı. Beni Galatasaray'a göndermediler. Galatasaray bana kontrat vermişti. Akhisar beni göndermedi, kadro dışı bıraktı. Bu asla iyi değil. Bazı oynadığım takım arkadaşlarım ve hocalarıma saygı duyuyorum. Taraftar ve şehri seviyorum. Ama bir kişi hakkında ise aynı şeyi düşünmüyorum" diye konuştu. İlk 11'de şans bulmaya başlamasının ardından attığı gollerle de dikkat çeken Ukraynalı yıldız, Bursaspor'un son 5 maçında 4 kez gol sevinci yaşayarak dikkatleri üzerine çekti.

Rakip Seleznyovlu Bursaspor



TFF 1'inci Lig'de Adanaspor beraberliğiyle haftayı 28 puanla dördüncü sırada geçen Akhisarspor, bu hafta Süper Lig yarışındaki en önemli rakiplerinden 30 puanlı üçüncü Bursaspor'u ağırlayacağı maçta eski golcüsü Yevhen Seleznyov'a da rakip olacak. Akhisarspor'un 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan kadrosunun en büyük gol silahı olan 34 yaşındaki Ukraynalı yıldız, geçen sezon ise kadro dışı kalıp devre arasında takımdan ayrıldı. İspanya'da Malaga macerasının ardından bu sezon yaz transfer döneminin son günlerinde Bursaspor'a imza atan futbolcu, eski takımının karşısına bu kez rakip olarak çıkacak.