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Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finalde İspanya'yı 6-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu

Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu
20 Eylül 2021 Pazartesi 08:32

Cracovia Stadyumu'nda oynanan maçta Ay-Yıldızlılarımızı farklı zafere taşıyan golleri 6, 10 ve 26. dakikalarda Ömer Güleryüz, 21 ve 42. dakikalarda Kemal Güleş ile 23. dakikada Rahmi Özcan attı.  

Bu sonuçla üçüncü kez finalde mücadele eden Ampute Futbol Milli Takımı, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonluğunu kazanma başarısını gösterdi. Milliler, 2017 yılında İstanbul'da da Avrupa Şampiyonluğu'na uzanmıştı.

Karşılaşmayı TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ve T.C. Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat tribünden izleyerek Millilerimize destek verdi.

Milliler, turnuvada finale dek, D Grubu'nda Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, çeyrek finalde İrlanda'yı 4-0 ve yarı finalde de Rusya'yı 5-2 mağlup etmişti. Böylece Milliler toplamda 36 gol attı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ampute takımı #ampute takımı şampiyon #avrupa şampiyonu
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