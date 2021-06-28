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Göztepe bu futbolcularla yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 5 futbolcusuna resmen veda ettiğini duyurdu

Göztepe bu futbolcularla yollarını ayırdı
28 Haziran 2021 Pazartesi 11:05

Dış transferde Altınordu'dan stoper Kahraman ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar Başakşehir'e giden Zulj, Diabate, Esiti, Gassama ve Napoleoni ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Lamine Gassama, Stefano Napoleoni, Peter Zulj, Anderson Esiti ve Fousseni Diabate'ye katkıları için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İzmir ekibine 2018-2019 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'dan gelen sağ bek Gassama 3 sezon boyunca sarı-kırmızılı formayı terletti. Özellikle geçen sezonun ilk yarısını yedek kulübesinde geçiren Senegalli, teknik direktör Ünal Karaman'ın göreve gelmesiyle formasına kavuştu.

Deneyimli futbolcu, toplam 18 maça çıktı. İtalyan forvet Napoleoni ise Göztepe'ye 2019-2020 sezonunda Başakşehir'den transfer oldu. Geçen sezon Göztepe ile 15 maça çıkıp 1 golle oynayan 35 yaşındaki futbolcu 473 dakika sahada kalabildi. Göztepe, 2020-2021 sezonunda devre arasında kadrosuna dahil ettiği 3 yabancıyla da yola devam etmedi. Belçika'nın Anderlecht takımından gelen Avusturyalı orta saha Zulj, Göztepe macerasına müthiş başladı. İlk 2 maçında 3 gol atan 28 yaşındaki futbolcu 16 müsabakada forma giydi. Trabzonspor'dan kiralanan Malili kanat Diabate, 18 karşılaşmada 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Yunanistan'ın Paok takımından kiralanan Nijeryalı orta saha Esiti de genelde maçları yedek soyundu. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı formayı 20 maçta terletip 1 kez ağları sarsabildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #göztepe transfer
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