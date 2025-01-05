Netflix’in dünya çapında büyük bir popülerlik kazanan dizisi Squid Game, kurgusal bir hikaye gibi görünse de bazı bölümlerinin gerçek olaylardan esinlendiği ortaya çıktı. Dizinin yönetmeni ve senaristi Hwang Dong-hyuk, hikayenin temelinde Güney Kore'deki ekonomik eşitsizlik ve işçi hakları mücadelesinden ilham aldığını açıkladı. Birçok kişi son dönemlere damga vuran dizi için Squid Game gerçek hikaye mi, Squid Game oyunları gerçek hayatta oynandı mı sorularının cevaplarını merak ediyor.

''Squid Game gerçek hikayeden mi alındı?'' sorusu dizinin ilk çıktığı günden itibaren tüm izleyenlerin merakını cezbetti. Yönetmen Hwang Dong-hyuk'un belirttiğine göre dizinin ana karakteri Gi-hun'un hayat hikayesi 2009 yılında yaşanan Ssangyong Motor grevinden etkilenerek oluşturulmuş.

Hikaye örgüsü birçok kişide oyunların doğrudan gerçek hayatta da ölümcül biçimde oynandığı izlenimi meydana getirse de aslında hikayenin altında bambaşka anlamlar yatıyor.

Squid Game gerçek mi yoksa kurgu mu? Gerçek hayatta Squid Game oyunları oynandı mı? Yöneltilen sorular son derece çarpıcı olsa da oyunların gerçek hayatta oynandığına dair teoriler dışında bambaşka bir hikaye söz konusu.

Peki dizi gerçek hikayeden mi uyarlandı?

Dizinin açılış sahnelerinde Gi-hun karakterinin, yıllardır çalıştığı Dragon Motors'tan işten çıkarıldığı görülüyor. Yaşanan olayın esin kaynağı 2009 yılında Güney Kore’nin Pyongtaek kentinde yaşanan Ssangyong Motor grevi.

O dönemde şirket ekonomik kriz gerekçesiyle çalışanlarının yaklaşık %43’ünü işten çıkardı. Toplamda 2.646 işçinin işsiz kaldığı olay, Güney Kore tarihinin en büyük işçi grevlerinden birine yol açtığı belirtiliyor.

Ssangyong işçilerinin karara karşı tam 77 gün boyunca fabrika sahasında oturma eylemi düzenlediği söyleniyor. Polisle işçiler arasındaki çatışmalar, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan ciddi etkiler bıraktı.

Yönetmen Hwang Dong-hyuk ise bu olaylardan etkilenerek Gi-hun karakterinin arka planını oluşturduğunu açıkladı. Hwang “Bu olay sıradan bir insanın nasıl bir gecede ekonomik anlamda çöküş yaşayabileceğini göstermesi açısından önemliydi” dedi.