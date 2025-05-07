Chelsea ile Djurgarden, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde 8 Mayıs Perşembe günü karşılaşıyor. Maç tabii Spor'da saat 22:00'de şifreli yayınlanacak.
08 Mayıs 2025 Chelsea - Djurgarden maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. İngiliz temsilcisi Chelsea, İsveç ekibi Djurgarden'i ağırlıyor. Kritik mücadele, 08 Mayıs 2025 Perşembe günü, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.
Chelsea - Djurgarden maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Karşılaşma, tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın yayın akışı şifreli olacak.
|Maç
|Yayın Kanalı
|Yayın Saati
|Yayın Şekli
|Chelsea - Djurgarden
|tabii Spor
|22:00
|Şifreli
tabii Spor Frekans ve platform bilgileri
tabii Spor kanalı, aşağıdaki platformlardan şifreli olarak izlenebilir:
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Turkcell TV+: Kanal 75
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Türksat Uydu: Güncel frekanslar üzerinden
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İnternet Yayını: tabii.com.tr üzerinden üyelik ile erişilebilir
Chelsea - Djurgarden maçı hangi gün?
Maç, 08 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacaktır.
Chelsea - Djurgarden maçı saat kaçta?
Karşılaşma, 22:00'de başlayacaktır.
Chelsea - Djurgarden maçı nerede oynanacak?
Chelsea ile Djurgarden arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final mücadelesi, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir.