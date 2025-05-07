Türkiye genelinde 56 Seyahat Sağlığı Merkezi aracılığıyla, yurt dışına çıkacak vatandaşlara yönelik ücretsiz danışmanlık ve koruyucu sağlık hizmeti sunuluyor. Aşılar uluslararası sertifikalı şekilde uygulanıyor.

Sağlık Bakanlığı, yurt dışına seyahat edecek Türk vatandaşları için önemli bir hizmeti ücretsiz olarak sunuyor. Bakanlık bünyesindeki Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen seyahat sağlığı hizmeti, vatandaşların seyahat öncesinde sağlık risklerine karşı bilinçlendirilmesini ve korunmasını amaçlıyor.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 56 Seyahat Sağlığı Merkezi, seyahat öncesi gidilecek ülkenin sağlık koşulları, bulaşıcı hastalık riskleri, aşı zorunlulukları ve korunma yöntemleri hakkında bireysel danışmanlık sağlıyor.

Kimler faydalanabiliyor?

Seyahat sağlığı hizmeti;

Türk vatandaşlarına tamamen ücretsiz,

Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu kişilere ise belirlenmiş ücret karşılığında sunuluyor.

Hizmetler neleri kapsıyor?

Merkezlerde verilen danışmanlık hizmetleri kapsamında:

Gidilecek ülkeye göre zorunlu ve önerilen aşılar belirleniyor,

Sıtma gibi endemik hastalıklara karşı ilaçla korunma (kemoprofilaksi) sağlanıyor,

Hijyen önerileri,

Sağlık çantası hazırlığı gibi pratik bilgiler sunuluyor. Cinsel saldırı suçlamasıyla gündeme gelen eski Futbolcu Ümit Karan Kimdir?

Uygulamalar, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın (DST) Uluslararası Sağlık Tüzüğü (IHR-2005) çerçevesinde yetkilendirilmiş merkezlerde yürütülüyor.

Yurt dışı seyahat sayısı arttı

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Osman Kan, 2024 yılına dair verileri paylaşarak, "Dünya genelinde 1,4 milyar kişi uluslararası seyahat gerçekleştirdi. Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahat sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak 11 milyon 390 bine ulaştı" dedi.

Kan, Afrika'dan Asya-Pasifik'e, Latin Amerika'dan Okyanusya'ya kadar farklı coğrafyalara yapılan seyahatlerde, sarıhumma, sıtma, tifo gibi hastalık risklerine karşı önlem alınmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Aşılar ve sertifikalar uluslararası standartta

Seyahat Sağlığı Merkezlerinde uygulanan sarıhumma, tifo ve çocuk felci aşıları,

Soğuk zincir koşullarında korunuyor,

Uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar ile belgelendiriliyor.

Aşı ve ilaç uygulamaları dijital sistemlerle takip ediliyor. Tüm merkezlerde ısı kontrol sistemleri ve acil durum planları sayesinde uygulama güvenliği sağlanıyor.

Türkiye küresel sağlıkta güvenilir partner

Seyahat sağlığı uygulaması aynı zamanda, Türkiye'nin sağlık diplomasisi açısından da stratejik önem taşıyor. Her yurt dışı seyahatte, Türkiye'nin sağlık sistemine duyulan güveni pekiştiren bu hizmet, ülkeyi bölgesel ve küresel ölçekte güvenilir bir sağlık partneri konumuna taşıyor.

"Güvenli Seyahat, Bilinçli Hazırlıkla Başlar"

"Güvenli Seyahat Bilinçli Hazırlıkla Başlar" ilkesini benimseyen Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı ve güvenli seyahatler gerçekleştirmesi için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor.

Bilgi ve başvuru kaynakları:

Vatandaşlar, seyahat sağlığı hizmetleriyle ilgili ayrıntılara şu kanallar üzerinden ulaşabiliyor:

Danışma Hattı: 444 77 34 (444 SSDH)

Web Sitesi: www.seyahatsagligi.gov.tr

Merkez Bilgileri: Web sitesinde yer alan "Merkezlerimiz" bölümü üzerinden il bazında detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.