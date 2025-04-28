Starbucks’ın ücretsiz hediye ettiği bardakların ikinci el sitelerinde satılması sosyal medyada tepki çekti. Ücretsiz bardaklar yüksek fiyatlardan listelendi.

Starbucks’ın hediye bardakları ikinci el sitelerinde satılıyor

Starbucks, belirli dönemlerde gerçekleştirdiği kampanyalar kapsamında müşterilerine tekrar kullanılabilir bardaklar hediye ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni bir içecek tanıtımı için düzenlenen kampanya kapsamında da bu bardaklar ücretsiz olarak dağıtıldı.

Ancak bazı kişilerin Starbucks şubelerinden topladıkları bu bardakları ikinci el satış platformlarında yüksek fiyatlarla listelediği görüldü. Durumu fark eden sosyal medya kullanıcıları, ücretsiz verilen ürünlerin satılmasına tepki gösterdi.

Sosyal medyada "Keriz silkeleme" tepkisi

Bir sosyal medya kullanıcısı, kampanyayla verilen bardakların kısa sürede satışa sunulmasına ilişkin "keriz silkeleme" ifadesini kullanarak tepkisini dile getirdi. Pek çok kullanıcı da ücretsiz alınabilen bir ürünün fahiş fiyatlarla satılmasını etik bulmadığını belirtti.

Öte yandan, ücretsiz dağıtılan bardakları satın almak isteyen kişilerin olması da sosyal medyada ayrıca eleştiri konusu oldu.

Kampanyalar sürekli yapılıyor

Starbucks’ın ücretsiz bardak kampanyalarının belirli aralıklarla tekrarlandığı biliniyor. Son kampanya kapsamında bardaklar iki gün boyunca tüm şubelerde ücretsiz olarak verildi. Ürünlerin zamanla koleksiyon değeri kazanabileceği düşünülse de, bu bardakların sık sık düzenlenen kampanyalarda dağıtılması nedeniyle değerinin kısa vadede artması beklenmiyor.