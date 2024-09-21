Rockstar Games'in GTA 5 oyununa eklediği BattlEye güvenlik sistemi, Linux ve Steam Deck kullanıcıları için büyük bir engel yarattı. Oyun bu platformlarda artık oynanamaz hale geldi. Steam, bu sorundan etkilenen kullanıcılara geri ödeme seçeneği sunmaya başladı.

GTA 5, çıkışının üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen popülaritesini sürdürüyor. Ancak yakın zamanda yapılan bir güncelleme, Linux ve Steam Deck kullanıcıları için hayal kırıklığı yarattı. Rockstar Games, oyuna eklediği BattlEye anti-hile sistemi ile online modda hilelerin önüne geçmeyi hedeflese de, bu sistemin entegrasyonu, oyunun bu platformlarda çalışmasını engelledi. Bu durum, özellikle Linux kullanıcıları ve Steam Deck sahiplerini etkiledi.

Linux topluluğu ve Steam Deck kullanıcıları, oyunun artık çalışmıyor olmasından dolayı büyük tepki gösterdi. Steam, bu kullanıcılar için geri ödeme seçeneği sunmaya başladı. Ancak Steam’in geri ödeme politikalarına göre, uzun süre oyunu oynayan ya da satın alma tarihi çok geçmiş olan kullanıcılar bu seçeneği kullanamayacak. Öte yandan, oyunun tek kişilik hikaye modu hala Linux üzerinde oynanabilir durumda. Yani online mod devre dışı kalmış olsa da, hikaye modunu seven kullanıcılar için oyunu oynama şansı devam ediyor.

Geri ödeme talepleri hızla artarken, bazı kullanıcılar Steam'den olumlu geri dönüş alırken, diğerleri bu fırsattan yararlanamayacak. Rockstar Games, bu sorunla ilgili bir çözüm geliştirmeyi planlamıyor ve Linux desteğinin geri gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı.