İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik ve spor vizyonu kapsamında Celal Atik Spor Salonu’nda hazırlık kampı yapan U-18 Kadın Sutopu Milli Takımı, eylül ayında Malta’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda ilk 8 hedefiyle çalışmalarını tamamladı. 19 kişilik kamp kadrosunun 8’i İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncularından oluştu.



Hazırlık kampı tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Celal Atik Spor Salonu Yüzme Havuzu, U-18 Kadın Sutopu Milli Takımı’na ev sahipliği yaptı. Antrenör Cihangir Nergiz yönetimindeki kamp 10 gün sürdü. Sporcular müsabaka havuzuna uygun açık alanda antrenman yaparak motivasyonlarını artırırken, teknik-taktik ve fiziksel çalışmalarla şampiyonaya hazırlandı.

Nergiz: “Açık havuz bizim için avantaj”

Kampın verimli geçtiğini belirten Antrenör Cihangir Nergiz, “Sporcularımız kulüplerine döndü, eylül ayında Malta’daki Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Açık havuz hem atmosfer hem de antrenman kalitesi açısından avantaj sağladı. Hedefimiz ilk 8'e girerek Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmak” dedi.

Kulüpten milli takıma güçlü destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Branşı Sorumlusu Soykan Üstünkar, milli takıma katkı sağlamaktan gurur duyduklarını söyledi. “U-16, U-18 ve A milli takımlarının yarıdan fazlası kulübümüzden yetişti. Kaptanlıkları da bizim oyuncularımız yapıyor. Hem altyapı hem A takım düzeyinde büyük başarılar elde ettik” dedi.

Oyuncular hedefe odaklandı

Milli Takım oyuncusu Lâl Uz, “Kampta tempolu ve disiplinli çalıştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak takım ruhuna ve istikrarlı çalışmaya önem veriyoruz. Bu yıl tüm yaş gruplarında madalya almak gurur verici” ifadelerini kullandı. Galatasaraylı milli oyuncu Naz Özdemir de, “Avrupa Şampiyonası için sıkı hazırlanıyoruz. Hedefimiz ilk 8'e girmek” dedi.

İzmir su topunda zirvede

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Sutopu Takımı, 2025’te hem ulusal hem de uluslararası başarılar elde etti. Galatasaray Zena’yı mağlup ederek üst üste ikinci kez namağlup Avrupa şampiyonu olan takım, Türkiye Kadınlar 1. Ligi’nde ise sezonu ikinci tamamladı. Takım kaptanı Kübra Kuş 41 golle sezonun gol kraliçesi oldu.

Altyapıdan yükselen yıldızlar

U-20 Kadın Takımı tüm maçlarını kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. U-18 Kadın Takımı finale yükseldi, U-14 ise Türkiye ikincisi oldu. U-16 Kadın Takımı da Ankara’daki play-off’lara katılma hakkı kazandı. Erkek takımları da Süper Lig ve altyapı kategorilerinde önemli başarılar elde etti.

Milli takımlarda İzmir damgası

Mayıs ayında Slovakya’da düzenlenen International Cup 2025’te şampiyon olan A Milli Kadın Takımı'nda 7 Büyükşehir sporcusu yer aldı. Turnuvanın en skorer ismi Hanzade Dabbağ oldu. Avrupa Şampiyonası elemelerinde toplam 30 golün 17’sini Büyükşehir oyuncuları attı. U-16 Kadın Milli Takımı Avrupa 6’ncısı olurken, Erkek U-16 Takımı da Almanya’daki DSV 98 Cup’ta 2. oldu. Büyükşehir’in genç yeteneği Eymen Turan ise Bulgaristan’da oynanacak Avrupa Şampiyonası’na çağrıldı.