Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin; sürdürülebilir, duyarlı, insan haklarını önceleyen yönetim anlayışına Avrupa Konseyi’nden ödül geldi.
“Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası”nı alan Balıkesir’de belediyenin yaptığı başarılı çalışmalar uluslararası bir otorite tarafından ödüle layık görüldü.
Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ödül töreni Türkiye Belediyeler Birliği hizmet binasında düzenlendi. Başkan Ahmet Akın’ı temsilen ödül törenine Belediye Strateji Geliştirme Daire Başkanı Zafer Altıkardeş katılarak ödülü teslim aldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ